Рууд обыграл Шварцмана в финале турнира в Буэнос-Айресе

Норвежец Каспер Рууд стал победителем турнира в Буэнос-Айресе. В финальном матче турнира норвежец одержал победу над представителем Аргентины Диего Шварцманом со счётом 5:7, 6:2, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа 35 минут. За это время Рууд сделал 10 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 17 брейк-пойнта. На счету Шварцмана 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

Счёт в личных противостояниях между Руудом и Шварцманом стал 5:3 в пользу аргентинца.

Общий призовой фонд турнира в составил $ 602 тыс. Рууд в качестве победителя турнира получит $ 91,6 тыс. и 250 рейтинговых очков. Шварцман, в свою очередь, заработает $ 53,4 тыс. и получит 150 рейтинговых очков.