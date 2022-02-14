Рууд обыграл Шварцмана в финале турнира в Буэнос-Айресе
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Норвежец Каспер Рууд стал победителем турнира в Буэнос-Айресе. В финальном матче турнира норвежец одержал победу над представителем Аргентины Диего Шварцманом со счётом 5:7, 6:2, 6:3.
Продолжительность встречи составила 2 часа 35 минут. За это время Рууд сделал 10 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 17 брейк-пойнта. На счету Шварцмана 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.
Счёт в личных противостояниях между Руудом и Шварцманом стал 5:3 в пользу аргентинца.
Общий призовой фонд турнира в составил $ 602 тыс. Рууд в качестве победителя турнира получит $ 91,6 тыс. и 250 рейтинговых очков. Шварцман, в свою очередь, заработает $ 53,4 тыс. и получит 150 рейтинговых очков.
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