Карен Хачанов поднялся на одну строчку в рейтинге ATP

В обновлённой версии рейтинга ATP от 14 февраля российский теннисист Карен Хачанов поднялся на 27-ю строчку. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на второй позиции.



Рейтинг АТР. 14 февраля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 875.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9635.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7865.

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 7355.

5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 6875.

6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 5018.

7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 4700.

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4065.

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4018.

10 (10). Янник Синнер (Италия) — 3429.

...

15 (14). Аслан Карацев (Россия) — 2633...

27 (28). Карен Хачанов (Россия) — 1770.