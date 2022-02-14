Карен Хачанов поднялся на одну строчку в рейтинге ATP
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В обновлённой версии рейтинга ATP от 14 февраля российский теннисист Карен Хачанов поднялся на 27-ю строчку. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на второй позиции.
Рейтинг АТР. 14 февраля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 875.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9635.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7865.
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 7355.
5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 6875.
6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 5018.
7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 4700.
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4065.
9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4018.
10 (10). Янник Синнер (Италия) — 3429.
...
15 (14). Аслан Карацев (Россия) — 2633...
27 (28). Карен Хачанов (Россия) — 1770.
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