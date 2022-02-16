Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей впервые с 2015 года проиграл сет со счётом 0:6.

Это произошло во втором круге турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). Маррей встречался с испанцем Роберто Баутиста-Агутом (2). Матч продлился 1 час 8 минут и завершился со счётом 6:0, 6:1 в пользу испанца. Маррей 1 раз подал навылет и допустил 1 двойную ошибку, при этом не реализовав ни одного брейк-пойнта. На счету Баутиста-Агута – 4 эйса и 5 использованных брейк-пойнтов из 6.

Маррей в 12-й раз в профессиональной карьере проиграл сет с «баранкой». В последний раз Энди проигрывал, имея в пассиве полностью отданную партию, в финале «Мастерса» в Майами (США). Тогда британец уступил сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 0:6.