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Энди Маррей впервые с 2015 года проиграл сет со счётом 0:6

Энди Маррей впервые с 2015 года проиграл сет со счётом 0:6
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей впервые с 2015 года проиграл сет со счётом 0:6.

Это произошло во втором круге турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). Маррей встречался с испанцем Роберто Баутиста-Агутом (2). Матч продлился 1 час 8 минут и завершился со счётом 6:0, 6:1 в пользу испанца. Маррей 1 раз подал навылет и допустил 1 двойную ошибку, при этом не реализовав ни одного брейк-пойнта. На счету Баутиста-Агута – 4 эйса и 5 использованных брейк-пойнтов из 6.

Маррей в 12-й раз в профессиональной карьере проиграл сет с «баранкой». В последний раз Энди проигрывал, имея в пассиве полностью отданную партию, в финале «Мастерса» в Майами (США). Тогда британец уступил сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 0:6.

Доха (м). 2-й круг
16 февраля 2022, среда. 18:10 МСК
Энди Маррей
87
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		1  
6 		6  
         
Роберто Баутиста-Агут
16
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
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