Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видеообзор победы Даниила Медведева над Бенуа Пэром на турнире в Акапулько

Видеообзор победы Даниила Медведева над Бенуа Пэром на турнире в Акапулько
Комментарии

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев с победы стартовал на турнире категории ATP-500 в Акапулько (Мексика), который продлится до 26 февраля.

В матче первого круга первый сеяный Медведев обыграл представителя Франции Бенуа Пэра со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час и 42 минуты. Медведев 3 раза подал навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету Пэра – 4 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

В следующем раунде Медведев встретится с представителем Испании Пабло Андухаром.

Призовой фонд турнира в Акапулько составляет более $ 1,6 млн. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев. Зверев не сможет защитить титул, его дисквалифицировали за агрессивное поведение.

Джокович сделал 1-й шаг для защиты лидерства в рейтинге ATP! Медведев наступает на пятки Джокович сделал 1-й шаг для защиты лидерства в рейтинге ATP! Медведев наступает на пятки
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022