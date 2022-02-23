Видеообзор победы Даниила Медведева над Бенуа Пэром на турнире в Акапулько

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев с победы стартовал на турнире категории ATP-500 в Акапулько (Мексика), который продлится до 26 февраля.

В матче первого круга первый сеяный Медведев обыграл представителя Франции Бенуа Пэра со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час и 42 минуты. Медведев 3 раза подал навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету Пэра – 4 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

В следующем раунде Медведев встретится с представителем Испании Пабло Андухаром.

Призовой фонд турнира в Акапулько составляет более $ 1,6 млн. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев. Зверев не сможет защитить титул, его дисквалифицировали за агрессивное поведение.