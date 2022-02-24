Даниил Медведев — первый за 18 лет лидер рейтинга ATP вне «Большой четвёрки»

Российский теннисист Даниил Медведев станет первым игроком, кому удалось возглавить рейтинг ATP с 1 февраля 2004 года вне «Большой четвёрки» (Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей).

Последним лидером мирового рейтинга вне «Большой четвёрки» был американец Энди Роддик.

Напомним, Медведев впервые в своей карьере станет первой ракеткой мира. Это произошло после того, как серб Новак Джокович потерпел поражение на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), проиграв 123-му номеру мирового рейтинга, чешскому квалифаеру Иржи Веселы в двух сетах — 4:6, 6:7 (4:7).

Медведев, выступающий на турнире в мексиканском Акапулько, сегодня, 24 февраля, одержал победу над испанцем Пабло Андухаром со счётом 6:1, 6:2 и пробился в четвертьфинал соревнований.

На момент написания новости Медведев набрал 8525 очков рейтинга, обойдя Джоковича, который потерял 410 баллов из-за раннего поражения в Дубае (8465).