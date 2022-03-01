Тарпищев назвал беспределом решение приостановить деятельность Федерации тенниса России

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал решение Международной Федерации тенниса (ITF) о приостановке деятельности ФТР.
Отметим, что ITF также отменила все запланированные под своей эгидой турниры на территории России и Беларуси. Кроме того, российским и белорусским сборным на неопределённый срок запрещено принимать участие в международных командных соревнованиях. Среди прочих к ним относятся Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг.
«Решение не столько ожидаемое, сколько неожиданное в плане, когда всё это решили сделать. Комментировать особо нечего. Это беспредел. Надо думать, что делать дальше: посоветоваться с юристами, затем решать», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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