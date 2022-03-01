Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тарпищев назвал беспределом решение приостановить деятельность Федерации тенниса России

Тарпищев назвал беспределом решение приостановить деятельность Федерации тенниса России
Комментарии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал решение Международной Федерации тенниса (ITF) о приостановке деятельности ФТР.

Отметим, что ITF также отменила все запланированные под своей эгидой турниры на территории России и Беларуси. Кроме того, российским и белорусским сборным на неопределённый срок запрещено принимать участие в международных командных соревнованиях. Среди прочих к ним относятся Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг.

«Решение не столько ожидаемое, сколько неожиданное в плане, когда всё это решили сделать. Комментировать особо нечего. Это беспредел. Надо думать, что делать дальше: посоветоваться с юристами, затем решать», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022