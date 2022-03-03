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Варвара Грачёва не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в Лионе

Варвара Грачёва не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в Лионе
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Российская теннисистка Варвара Грачёва не сумела пробиться в четвертьфинальный раунд турнира категории WTA-250 в Лионе (Франция), который продлится до 6 марта.

Во втором круге Грачёва в двух сетах уступила представительнице Бельгии Элисон Ван Эйтванк (7) со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность матча составила 1 час и 24 минуты. Грачёва 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету Ван Эйтванк — 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 6 использованных брейк-пойнтов из 13.

За выход в полуфинал бельгийка сразится с победительницей матча Каролин Гарсия (Франция) — Мартина Тревизан (Италия).

Призовой фонд соревнований в Лионе составил $ 239 477. Их действующей чемпионкой является представительница Дании Клара Таусон.

Лион. 2-й круг
02 марта 2022, среда. 22:25 МСК
Варвара Грачёва
71
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Элисон Ван Эйтванк
55
Бельгия
Элисон Ван Эйтванк
Э. Ван Эйтванк
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