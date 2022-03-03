Варвара Грачёва не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в Лионе

Российская теннисистка Варвара Грачёва не сумела пробиться в четвертьфинальный раунд турнира категории WTA-250 в Лионе (Франция), который продлится до 6 марта.
Во втором круге Грачёва в двух сетах уступила представительнице Бельгии Элисон Ван Эйтванк (7) со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность матча составила 1 час и 24 минуты. Грачёва 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету Ван Эйтванк — 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 6 использованных брейк-пойнтов из 13.
За выход в полуфинал бельгийка сразится с победительницей матча Каролин Гарсия (Франция) — Мартина Тревизан (Италия).
Призовой фонд соревнований в Лионе составил $ 239 477. Их действующей чемпионкой является представительница Дании Клара Таусон.
- 3 марта 2022
-
00:12
- 2 марта 2022
-
23:39
-
23:35
-
22:02
-
21:45
-
21:29
-
20:54
-
19:58
-
18:58
-
16:30
-
16:13
-
16:04
-
14:36
-
13:42
-
12:19
-
11:31
-
10:13
-
09:09
-
08:17
- 1 марта 2022
-
23:01
-
21:41
-
21:37
-
21:27
-
21:10
-
20:49
-
18:16
-
17:41
-
16:48
-
15:08
-
09:34
-
09:17
-
01:20
- 28 февраля 2022
-
22:28
-
21:43
-
20:30