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Звонарёва вышла в финал парного турнира в Лионе

Звонарёва вышла в финал парного турнира в Лионе
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Российская теннисистка Вера Звонарёва вышла в финал турнира в Лионе (Франция) в парном разряде. Там она выступает с немкой Лаурой Зигемунд.

В матче 1/2 финала они обыграли Монику Никулеску (Румыния) и Александру Панову (Россия). Встреча закончилась со счётом 4:6, 7:5, 12:10.

Продолжительность матча составила 2 часа 1 минуту. Звонарёва и Зигемунд ни разу не подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из четырёх. Их соперницы также ни разу не подали навылет, допустили пять двойных ошибок и использовали три брейк-пойнта из 12.

Отметим, что Звонарёва уже в 17-й раз сыграет в финалах парных турниров. За карьеру она победила в 10 парных турнирах. Вместе теннисистки выигрывали парный турнир на US Open.

В финале соревнований они сыграют с британками Алисией Барнетт и Оливией Николлс.

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