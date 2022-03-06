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Даниил Медведев высказался о выступлении на турнирах под нейтральным флагом

Даниил Медведев высказался о выступлении на турнирах под нейтральным флагом
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Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о выступлении на международных турнирах под флагом Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Наша задача – развивать теннис в своих странах и по всему миру, для этого нужно играть турниры. В данный момент единственная возможность продолжать – это выступать под флагом организации, и я буду следовать этому правилу. Надеюсь, эта мера – временная. Жду момента, когда смогу вернуть флаг», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Ранее Даниил Медведев убрал изображение российского флага из описания профиля на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, ATP и WTA объявили о допуске российских теннисистов на соревнования только в нейтральном статусе.

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