Без флага, командных кубков и турнира в Москве. Новая реальность российского тенниса

Российский теннис оказался в новой реальности. Рассказываем, что у нас отобрали и как наши спортсмены будут теперь выступать.

Вот и до тенниса докатилась волна изоляции российского спорта от международных соревнований. Главные теннисные организации – ITF, ATP и WTA – выпустили специальные заявления о дальнейшем выступлении спортсменов России и Беларуси. Во всех этих текстах, по сути, обозначено три важнейшие темы: выступление спортсменов на личных турнирах, на командных соревнованиях и проведение соревнований в России, в частности в Москве.

ITF приняла решение отменить все турниры под своей эгидой на территории России и Беларуси (фьючерсы, юношеские и детские соревнования) и немедленно приостановить членство Федерации тенниса России (ФТР) и Федерации тенниса Беларуси в Совете ITF. Кроме того, российские и белорусские теннисисты не смогут в ближайшее время участвовать ни в каких командных соревнования, в том числе Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг, которые Россия выиграла в конце 2021 года.

Также совместным решением WTA и ATP отменён традиционный октябрьский теннисный турнир в Москве – «ВТБ Кубок Кремля», проводившийся с 1990 года. И особо подчёркнуто, что российские и белорусские теннисисты в дальнейшем будут выступать на личных соревнованиях под эгидой ATP и WTA, а также на турнирах «Большого шлема» без права демонстрации национальной символики – флага и гимна. Сроки действия данного решения пока не определены. «Решение не столько ожидаемое, сколько неожиданное в плане, когда всё это решили сделать. Комментировать особо нечего. Это беспредел. Надо думать, что делать дальше: посоветоваться с юристами, затем решать», — заявил в интервью «Чемпионату» президент ФТР Шамиль Тарпищев.

Постановление о нейтральном статусе российских и белорусских теннисистов сразу же было введено в действие. На официальных сайтах ATP и WTA в рейтинг-листах и профилях игроков исчезли флаги России и Беларуси, а также буквенное обозначения стран.

И уже ночью по московскому времени на турнире WTA-250 в Монтеррее (Мексика) состоялся первый матч в истории, где наша теннисистка Анастасия Потапова играла без обозначения своей страны. Вообще, вокруг её матча на турнире разгорелся скандал. Всё началось, когда по результатам жеребьёвки в стартовом круге Потапова попала на украинку Элину Свитолину, посеянную под первым номером. Элина практически сразу же выпустила заявление, что не будет играть с представителями России и снялась с турнира. После этого пошли закулисные переговоры, обсуждения, и по итогам решения ITF, ATP и WTA о том, что российские игроки будут выступать без флага и обозначения страны, Свитолина решила выйти на корт. Когда в Москве уже наступало утро, матч состоялся, в двух сетах за час с небольшим Элина обыграла Анастасию – 6:2, 6:1 — и вышла во второй круг.

Через неделю в Индиан-Уэллсе начнётся первый в сезоне турнир серии «Мастерс». На нём Даниил Медведев должен дебютировать в статусе первой ракетки мира. И на свой стартовый матч в новом качестве россиянин выйдет без какого-либо обозначения своей страны. Зрители на табло не увидят российского флага и надписи RUS. Но всё равно все болельщики понимают, что первая ракетка мира представляет Россию!