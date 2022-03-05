Хачанов убрал российский и армянский флаги из описания профиля в «Инстаграме»
Поделиться
25-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов убрал изображение российского флага из описания профиля на своей странице в социальной сети «Инстаграм».
Отметим, что ранее в описании профиля Хачанова, помимо флага России, был и флаг Армении, а теперь их там нет.
Ближайшим турниром Хачанова станет «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе, который стартует 10 марта. Также там сыграют россияне Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Аслан Карацев. Затем планируется, что Хачанов выступит на втором «Мастерсе» в Майами.
Напомним, ранее победитель Открытого чемпионата США 2021 года, первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев также убрал изображение российского флага из описания профиля на своей странице в «Инстаграме».
Комментарии
- 5 марта 2022
-
12:33
-
11:42
-
11:32
-
09:41
-
03:39
- 4 марта 2022
-
23:20
-
22:06
-
18:48
-
16:09
-
15:39
-
14:47
-
12:53
-
12:06
-
10:54
-
10:33
-
09:31
-
09:10
-
09:07
-
08:57
-
07:13
- 3 марта 2022
-
22:59
-
20:22
-
18:50
-
14:50
-
12:04
-
11:00
-
09:44
-
09:32
-
09:19
-
08:20
-
03:26
-
00:12
- 2 марта 2022
-
23:39
-
23:35
-
22:02
Партнерский контент