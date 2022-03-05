Хачанов убрал российский и армянский флаги из описания профиля в «Инстаграме»

25-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов убрал изображение российского флага из описания профиля на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

Отметим, что ранее в описании профиля Хачанова, помимо флага России, был и флаг Армении, а теперь их там нет.

Ближайшим турниром Хачанова станет «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе, который стартует 10 марта. Также там сыграют россияне Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Аслан Карацев. Затем планируется, что Хачанов выступит на втором «Мастерсе» в Майами.

Напомним, ранее победитель Открытого чемпионата США 2021 года, первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев также убрал изображение российского флага из описания профиля на своей странице в «Инстаграме».