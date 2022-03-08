Первая сеяная Барбора Крейчикова снялась с турнира в Индиан-Уэллсе

Вторая ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова снялась с турнира категории WTA-1000, который пройдёт в Индиан-Уэллсе (США) с 9 по 20 марта. Причиной отказа от соревнований стала травма локтя.

Крейчикова возглавляла посев соревнований, в сетке её заменит француженка Ализе Корне.

«Очень разочарована решением сняться с турнира в Индиан-Уэллсе. Я очень хотела сыграть, но, к сожалению, в этом году у меня не получится», — приводит слова Крейчиковой пресс-служба турнира.

Таким образом, белоруска Арина Соболенко стала самой рейтинговой теннисисткой соревнований.

Общий призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе составил $ 8 369 455. Его действующей чемпионкой является испанка Паула Бадоса, в финале 2021 года обыгравшая белоруску Викторию Азаренко.