Медведев может встретиться с Надалем в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира Даниил Медведев, который выступит на турнире в Индиан-Уэллсе в дебютный раз в подобном качестве, может сыграть с испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале этого состязания. Это стало известно после жеребьёвки соревнований, прошедшей в среду, 9 марта.

В случае, если Медведеву удастся хороший старт в Индиан-Уэллсе, в четвертьфинале ему предстоит сразиться с пятым сеяным на турнире греком Стефаносом Циципасом.

В случае успешных результатов матчей россиянина и испанца, это будет уже третья игра между Медведевым и Надалем в этом сезоне. В предыдущих двух, прошедших в рамках Australian Open и турнира в Акапулько, неизменно побеждал Рафаэль.

Напомним, что Медведев за время выступлений на турнире в Индиан-Уэллсе одержал пять побед при четырёх поражениях. Надаль в свою очередь добился 54 викторий при десяти фиаско начиная с 2006 года. Трижды он побеждал в этих состязаниях.

Стоит отметить, что в этом календарном году Надаль принял участие в пятнадцати матчах, во всех из них одержав победу.