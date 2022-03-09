«Исключений не будет». Ольховский — об участии Джоковича на турнире в Индиан-Уэллсе

Знаменитый российский теннисист Андрей Ольховский поделился своим мнением по поводу участия бывшей первой ракетки мира Новака Джоковича в турнире, намеченном для проведения в Индиан-Уэллсе (США).

«Если закон в стране — не пускать без вакцины, значит, Джоковича не пустят. Если же такого нет, то будет играть. Никаких исключений, думаю, не будет. Что касается наших теннисистов, то я рад, что они выступят. Спортсмены должны играть, они работают всю жизнь, зарабатывают всё потом и кровью. Спорт должен существовать», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, что на турнире в США выступят россияне Даниил Медведев, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв.