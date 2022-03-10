Даниил Медведев поделился мнением о выступлениях на турнирах под нейтральным флагом

Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что думает по поводу выступлений на международных турнирах под флагом Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Ранее ATP и WTA объявили о допуске российских теннисистов на соревнования только в нейтральном статусе.

«Я хочу продвигать наш вид спорта. Хочу, конечно, продвигать то, чем занимаюсь, в своей стране. Но на данный момент ситуация такова, что это единственный способ, который позволит мне играть», — приводит слова Медведева BBC.

Даниила спросили, как он думает, последуют ли ATP и WTA примеру других спортивных федераций, которые не допускают россиян даже в нейтральном статусе.

«Мы не знаем. В некоторых видах спорта приняли такие решения. Особенно, по-моему, в командных видах спорта. Теннис — один из наиболее индивидуальных видов в этом смысле.

Такая вероятность существует. Но я надеюсь, что этого не будет», — ответил он.