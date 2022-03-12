«С ней никогда не бывает легко». Симона Халеп — о матче с Екатериной Александровой
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп прокомментировала выход в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который продлится до 20 марта.
На старте турнира 24-я сеяная Халеп обыграла россиянку Екатерину Александрову со счётом 6:2, 4:6, 6:2. Встреча продлилась 1 час и 47 минут. При этом Александрова допустила 14 двойных ошибок.
«Знаю, что с ней никогда не бывает легко, потому что она играет плоско и сама по себе очень сильная. Рада, что одержала победу, результат есть, но в следующих матчах хочется сыграть немного лучше», — приводит слова Халеп пресс-служба WTA.
В следующем раунде румынка сразится с американской теннисисткой Кори Гауфф (16).
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