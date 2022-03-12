Даниил Медведев получил трофей первой ракетки мира и сфотографировался с командой
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Перед тем как впервые выйти на корт в статусе первой ракетки мира, российский теннисист Даниил Медведев получил трофей в знак признания этого достижения. Вместе с ним с кубком сфотографировались тренер Жиль Сервара, агент Оливье ван Линдонк, тренер-физиотерапевт Эрик Эрнандес и супруга Дарья.
«Думаю, быть первой ракеткой мира – это большая ответственность и огромная мотивация одновременно. Постараюсь сделать всё возможное. Раз за разом на каждом турнире буду стараться набрать как можно больше очков», — приводит слова Медведева пресс-служба АТР.
Своё выступление на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Медведев как первый сеяный начнёт со второго круга, где встретится с чехом Томашем Махачем, начавшим соревнования с квалификации.
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