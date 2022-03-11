Как сохранить 1-е место в рейтинге? Путь Даниила Медведева по сетке Индиан-Уэллса

В Индиан-Уэллсе стартовал первый в сезоне «Мастерс», где разыгрывается 1000 рейтинговых очков. Расскажем подробно, как Даниилу Медведеву пройти по сетке, чтобы по итогам соревнования сохранить за собой звание первой ракетки мира.

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе – первый турнир, на котором Даниил Медведев выступает в статусе первой ракетки мира. Напомним, россиянин возглавил рейтинг 28 февраля, обойдя знаменитого серба Новака Джоковича, который лидировал суммарно рекордные 361 неделю. Медведев стал всего лишь третьим представителем России в истории после Евгения Кафельникова и Марата Сафина, кому удавалось подняться на вершину рейтинга ATP. Как долго Даниил сможет удерживать эту позицию? Пока он гарантированно останется во главе этого списка до конца турнира в Калифорнии, то есть три недели подряд. А вот дальше всё будет зависеть от того, как он выступит в Индиан-Уэллсе.

До последнего момента было неясно, выступит ли в Калифорнии Новак Джокович или его не впустят в США из-за позиции по вакцинации. Уже даже была проведена жеребьёвка, и серб получил в сетке место для второго номера посева. Но через сутки Новак заявил, что ему не дали возможности приехать в Америку и он снимается и с Индиан-Уэллса, и с Майами. Таким образом, Даниилу Медведеву, чтобы сохранить первое место в рейтинге по итогам калифорнийского «Мастерса», не надо оглядываться на выступление главного конкурента. Всё в руках самого россиянина.

Сейчас Даниил Медведев опережает Джоковича на 150 очков, но в понедельник, 21 марта у него сгорят 250 баллов за титул в Марселе-2021. И тогда уже россиянин будет отставать от Новака на 100 очков. Чтобы ликвидировать этот разрыв, Даниилу надо дойти в Калифорнии как минимум до 1/4 финала. Посмотрим, какие соперники теоретически могут ему помешать выполнить эту задачу. Даниил посеян в Индиан-Уэллсе под первым номером, а все сеяные на этом турнире начинают борьбу со второго круга. По результатам первого раунда стал известен первый соперник Медведева – это квалифаер из Чехии Томаш Махач. Этот теннисист на данный момент является 158-й ракеткой мира и ранее с Даниилом ни разу не встречался.

Если Даниил успешно пройдёт в третий круг, то его следующим соперником будет победитель пары Филип Краинович (Сербия) – Гаэль Монфис (Франция). Любопытно, что россиянин проигрывал до этого обоим. Краиновичу он уступил в Индиан-Уэллсе-2019, а Монфису – в Роттердаме-2019. Если и с этой задачей Медведев справится, то решающий поединок за сохранение лидерства он проведёт с кем-то из четвёрки – Маккензи Макдональд, Джеффри-Джон Вулф (оба – США), Карлос Алькарас, Роберто Баутиста-Агут (оба – Испания). Из этой группы россиянин проигрывал только Баутиста-Агуту. Но уступил он во всех трёх поединках, которые провёл с испанцем – в финале Ченная-2017, в четвертьфиналах Цинциннати-2020 и Майами-2021. В феврале этого года Медведев рассказал, кто является его самым неудобным соперником: «Кого я могу назвать? Баутиста-Агут. Не знаю, стоит ли мне это говорить. Но это, в принципе, правда. С ним мне неприятно играть».

Все возможные соперники Медведева до четвёртого круга. История встреч:

Медведев – Махач – 0-0

Медведев – Краинович– 2-1

Медведев – Монфис– 1-1

Медведев – Алькарас– 1-0

Медведев – Макдональд – 5-0

Медведев – Вулф – 1-0

Медведев – Баутиста-Агут – 0-3

Если же Даниил всё-таки выйдет в 1/4 финала, то в Майами он тоже будет выступать в качестве первой ракетки мира. Ну а каковы перспективы россиянина в борьбе за титул? Многое зависит от соперников. Вот сеяные теннисисты, которые могут ему достаться в четвертьфинале: действующий чемпион турнира Кэмерона Норри из Великобритании (12) и финалист того розыгрыша Николоз Басилашвили из Грузии (18), россиянин Карен Хачанов (25) и грек Стефанос Циципас (5). В полуфинале возможна очередная встреча Медведева с Рафаэлем Надалем (4). Испанец не знает поражений в этом сезоне. Он выиграл 15 матчей из 15, в том числе дважды победил Даниила – в финале Australian Open и полуфинале Акапулько. В этой же четверти сетки находятся Денис Шаповалов (13), Янник Синнер (10) и Каспер Рууд (8).

Потенциальными соперниками Медведева по финалу из нижней половины сетки могут стать Маттео Берреттини (6), Феликс Оже-Альяссим (9), Пабло Карреньо-Буста (16), Александр Зверев (3), Андрей Рублёв (7), Аслан Карацев (22), Хуберт Хуркач (11) и Григор Димитров (33), которому Даниил проигрывал в четвёртом круге Индиан-Уэллса-2021. Самым грозным соперником для Медведева из этой группы является олимпийский чемпион Токио Александр Зверев. Соперники встречались 12 раз, и счёт личных встреч у них равный – 6-6. Последний раз — в финале Итогового чемпионата ATP – 2021 — победил Зверев – 6:4, 6:4.