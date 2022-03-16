Директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо высказалась об участии Новака Джоковича в турнире

Директор «Ролан Гаррос», двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», француженка Амели Моресмо заявила, что в настоящий момент ничто не мешает выступить на турнире 20-кратному победителю ТБШ, сербу Новаку Джоковичу.

«В сложившейся ситуации ничто не мешает Новаку Джоковичу принять участие в Открытом чемпионате Франции», — приводит слова Моресмо Independent.

Напомним, в январе 2022 года Джокович, не желающий прививаться, пропустил Открытый чемпионат Австралии. Его со скандалом депортировали из страны. Существовали опасения, что он может пропустить и Открытый чемпионат Франции, который начнётся 22 мая, но впоследствии власти изменили правила, и теперь документ, подтверждающий наличие прививки, больше не требуется для доступа к спортивным объектам.