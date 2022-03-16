Директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо высказалась об участии Новака Джоковича в турнире

Директор «Ролан Гаррос», двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», француженка Амели Моресмо заявила, что в настоящий момент ничто не мешает выступить на турнире 20-кратному победителю ТБШ, сербу Новаку Джоковичу.
«В сложившейся ситуации ничто не мешает Новаку Джоковичу принять участие в Открытом чемпионате Франции», — приводит слова Моресмо Independent.
Напомним, в январе 2022 года Джокович, не желающий прививаться, пропустил Открытый чемпионат Австралии. Его со скандалом депортировали из страны. Существовали опасения, что он может пропустить и Открытый чемпионат Франции, который начнётся 22 мая, но впоследствии власти изменили правила, и теперь документ, подтверждающий наличие прививки, больше не требуется для доступа к спортивным объектам.
- 16 марта 2022
-
14:50
-
14:14
-
14:07
-
13:37
-
11:29
-
10:26
-
09:26
-
09:03
-
08:53
-
08:26
-
07:49
-
07:32
-
06:45
-
05:39
-
01:01
-
00:51
- 15 марта 2022
-
23:35
-
23:01
-
22:48
-
22:41
-
22:35
-
21:54
-
20:00
-
19:31
-
18:12
-
16:24
-
16:00
-
15:14
-
15:00
-
13:22
-
12:02
-
11:01
-
10:50
-
10:26
-
10:14