Турниры «Большого шлема» анонсировали единое правило решающего тай-брейка

Турниры «Большого шлема» анонсировали важное изменение в правилах. С грядущего «Ролан Гаррос» на всех ТБШ теннисисты при счёте 6:6 в решающем сете будут играть тай-брейк до 10 очков. То есть игрок, набравший 10 очков, с преимуществом в 2 и более станет победителем встречи.

Изменение принято с целью обеспечения большей согласованности в правилах турниров «Большого шлема». Оно касается всех матчей: квалификационных, мужских и женских в одиночном разряде и мужских и женских в парном разряде.

Ранее правила, касающиеся этого пункта, на ТБШ разнились. На Уимблдоне играли стандартный тай-брейк до семи очков в решающем сете при счёте 12:12, на US Open – при счёте 6:6, на Australian Open проводился тай-брейк до 10 очков при счёте 6:6, на «Ролан Гаррос» играли решающий сет без тай-брейка.