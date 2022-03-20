Рублёв проиграл Фритцу в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в финал турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии полуфинала россиянин уступил представителю США Тейлору Фритцу со счётом 5:7, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. За это время Рублёв сделал 6 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету американца 4 эйса, 3 двойные ошибки и 3 использованных брейк-пойнта из 11.

В финале турнира Фритц встретится с победителем пары Карлос Алькарас – Рафаэль Надаль.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 10 по 20 марта. Общий призовой фонд составляет $ 8,5 млн. Действующим победителем турнира является Кэмерон Норри, который в финале прошлого года обыграл Николоза Басилашвили.