Мария Саккари повторила историческое достижение Стефаноса Циципаса
Поделиться
Греческая теннисистка Мария Саккари повторила историческое достижение своего соотечественника Стефаноса Циципаса.
Саккари стала первой теннисисткой в истории Греции, которой удалось подняться на третью строчку рейтинга WTA. Ранее подобного результата добивался Циципас. Более того, Мария стала первой гречанкой, которой удалось войти в топ-5 мирового табеля.
Саккари стала третьей ракеткой мира после успешного выступления на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Мария дошла до финала, где со счётом 4:6, 1:6 уступила представительнице Польши Иге Свёнтек.
Примечательно, что в активе 26-летней Саккари на данный момент лишь один титул в одиночном разряде на уровне WTA, в 2019 году она стала победительницей турнира в Рабате (Марокко).
Комментарии
- 22 марта 2022
-
22:01
-
21:06
-
20:47
-
19:45
-
19:33
-
17:29
-
17:14
-
15:00
-
12:01
-
11:47
-
11:01
-
10:32
-
10:06
-
09:28
-
09:20
-
09:01
-
05:22
-
04:16
-
00:42
-
00:29
- 21 марта 2022
-
23:47
-
23:28
-
22:23
-
22:19
-
21:40
-
20:35
-
19:36
-
16:39
-
15:00
-
14:30
-
14:22
-
13:50
-
12:53
-
11:51
-
10:55
Партнерский контент