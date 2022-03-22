Мария Саккари повторила историческое достижение Стефаноса Циципаса

Греческая теннисистка Мария Саккари повторила историческое достижение своего соотечественника Стефаноса Циципаса.

Саккари стала первой теннисисткой в истории Греции, которой удалось подняться на третью строчку рейтинга WTA. Ранее подобного результата добивался Циципас. Более того, Мария стала первой гречанкой, которой удалось войти в топ-5 мирового табеля.

Саккари стала третьей ракеткой мира после успешного выступления на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Мария дошла до финала, где со счётом 4:6, 1:6 уступила представительнице Польши Иге Свёнтек.

Примечательно, что в активе 26-летней Саккари на данный момент лишь один титул в одиночном разряде на уровне WTA, в 2019 году она стала победительницей турнира в Рабате (Марокко).