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Александрова проиграла Азаренко во втором круге турнира в Майами

Александрова проиграла Азаренко во втором круге турнира в Майами
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В Майами (США) на стадионе «Хард Рок Стэдиум» состоялся матч второго круга теннисного турнира категории WTA-1000, в котором сошлись 27-летняя россиянка Екатерина Александрова (54-й номер рейтинга) и представительница Беларуси 32-летняя Виктория Азаренко (16-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Азаренко в трёх сетах – 6;4, 2:6, 7:6. Продолжительность матча составила 2 часв 49 минут.

На счету Азаренко два эйса, семь двойных ошибок и 5 из 12 (42%%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – девять эйсов, девять двойных ошибок и 6 из 22 (27%) удачных брейков.

В третьем круге турнира Азаренко встретится с представительницей Чехии Линдой Фрухвиртовой (279-й номер рейтинга).

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Майами (ж). 2-й круг
26 марта 2022, суббота. 04:40 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 5
6 		2 7 7
         
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Комментарии
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