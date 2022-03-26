Александрова проиграла Азаренко во втором круге турнира в Майами

В Майами (США) на стадионе «Хард Рок Стэдиум» состоялся матч второго круга теннисного турнира категории WTA-1000, в котором сошлись 27-летняя россиянка Екатерина Александрова (54-й номер рейтинга) и представительница Беларуси 32-летняя Виктория Азаренко (16-й номер рейтинга).



Встреча завершилась победой Азаренко в трёх сетах – 6;4, 2:6, 7:6. Продолжительность матча составила 2 часв 49 минут.



На счету Азаренко два эйса, семь двойных ошибок и 5 из 12 (42%%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – девять эйсов, девять двойных ошибок и 6 из 22 (27%) удачных брейков.



В третьем круге турнира Азаренко встретится с представительницей Чехии Линдой Фрухвиртовой (279-й номер рейтинга).

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