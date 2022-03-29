Александрова с китаянкой Чжаосюань вышла в полуфинал турнира в Майами в парном разряде
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Российская теннисистка Екатерина Александрова в дуэте с китаянкой Ян Чжаосюань вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США) в парном разряде.
В четвертьфинале Александрова и Чжаосюань со счётом 6:3, 7:6 (7:3) обыграли бельгийку Кирстен Флипкенс и представительницу Индии Саню Мирзу. Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты.
Александрова и Чжаосюань 1 раз подали навылет, допустили 5 двойных ошибок и реализовали 4 брейк-пойнта из 5. На счету Флипкенс и Мирзы – 2 эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.
За путёвку в финал российско-китайский тандем поборется с победительницами противостояния Вера Звонарёва (Россия)/Лаура Зигемунд (Германия) – Магда Линетт (Польша)/Сара Соррибес-Тормо (Испания).
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