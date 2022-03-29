Кудерметова и бельгийка Мертенс пробились в 1/2 турнира в Майами в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в дуэте с бельгийкой Элисе Мертенс пробилась в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США) в парном разряде.
В четвертьфинале первые сеяные Кудерметова и Мертенс со счётом 6:3, 3:6, [11:9] одолели Алицию Росольску из Польши и представительницу Новой Зеландии Эрин Рутлайфф. Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты.
Кудерметова и Мертенс 4 раза подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 2 брейк-пойнта из 11. На счету Росольски и Рутлайфф – 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.
За путёвку в финал российско-бельгийская пара поборется с победительницами противостояния Кори Гауфф /Кэти Макнелли (обе – США, 4) – Ализе Корне (Франция)/ Хиль Белен Тайхман (Швейцария).
- 29 марта 2022
-
23:52
-
23:38
-
23:23
-
22:52
-
22:48
-
22:45
-
22:40
-
22:29
-
22:17
-
21:48
-
21:28
-
21:12
-
20:57
-
20:49
-
20:27
-
18:57
-
18:23
-
17:30
-
17:23
-
16:00
-
15:11
-
15:01
-
13:29
-
10:01
-
09:10
-
06:30
-
06:28
-
04:08
-
03:43
-
03:13
-
02:40
-
00:23
-
00:11
-
00:08
-
00:04