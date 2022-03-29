Кудерметова и бельгийка Мертенс пробились в 1/2 турнира в Майами в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в дуэте с бельгийкой Элисе Мертенс пробилась в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США) в парном разряде.

В четвертьфинале первые сеяные Кудерметова и Мертенс со счётом 6:3, 3:6, [11:9] одолели Алицию Росольску из Польши и представительницу Новой Зеландии Эрин Рутлайфф. Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты.

Кудерметова и Мертенс 4 раза подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 2 брейк-пойнта из 11. На счету Росольски и Рутлайфф – 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

За путёвку в финал российско-бельгийская пара поборется с победительницами противостояния Кори Гауфф /Кэти Макнелли (обе – США, 4) – Ализе Корне (Франция)/ Хиль Белен Тайхман (Швейцария).