Шамиль Тарпищев объяснил, чем для Медведева может быть опасен Хуркач в 1/4 финала в Майами

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал об ожиданиях от четвертьфинала турнира в Майами, в котором вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сыграет с поляком Хубертом Хуркачем. Матч состоится завтра, 31 марта.
«Хуркач — неудобный соперник для Медведева, потому что поляк хорошо подаёт и держит мяч на задней линии. По скорости действует достаточно быстро. Хуркач играет в стиле Медведева. Игра будет упорной. Но небольшое преимущество у Дани всё же есть. По статистике он получше играет, чем Хуркач. И вариаций больше на задней линии.
Никакого значения не имеет, что Хуркач действующий чемпион «Мастерс» в Майами. Они слишком много играют. Для них это не новость. Результаты стираются, когда много играешь», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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