Звонарёва стала третьей россиянкой, вышедшей в 1/2 турнира в Майами в парном разряде

Экс вторая ракетка мира 37-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва в дуэте с немкой Лаурой Зигемунд вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США) в парном разряде.

В четвертьфинале Звонарёва и Зигемунд одолели пару Магда Линетт (Польша) и Сара Соррибес-Тормо (Испания) со счётом 3:6, 6:1, (10:7). Встреча продлилась 1 час 31 минуту. Звонарёва и Зигемунд ни разу не подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 8. На счету их соперниц — 2 двойные ошибки и 2 использованных брейк-пойнта из 6.

За путёвку в финал российско-немецкий тандем поборется с парой Екатерина Александрова (Россия)/Ян Чжаосюань (Китай).

Отметим, что в другом полуфинале сыграет ещё одна россиянка Вероника Кудерметова, выступающая в тандеме с бельгийкой Элисе Мертенс.