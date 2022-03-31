Даниил Медведев — Хуберт Хуркач: текстовая онлайн-трансляция 1/4 «Мастерса» в Майами

Сегодня, 31 марта, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поборется за выход в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Его соперником в четвертьфинале станет 25-летний поляк Хуберт Хуркач. Поединок начнётся не ранее 20:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Хуберт Хуркач в 1/4 «Мастерса» в Майами.
Ранее в карьере Медведев три раза встречался с Хуркачем в официальных матчах. Счёт личных матчей теннисистов — 2:1 в пользу россиянина. По ходу соревнований в Майами Даниил обыграл британца Энди Маррея (WC), испанца Педро Мартинеса-Портеро и американца Дженсона Бруксби.
Общий призовой фонд соревнований в Майами составил $ 8 584 055. Действующим победителем является именно Хуркач.
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