Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев — Хуберт Хуркач: текстовая онлайн-трансляция 1/4 «Мастерса» в Майами

Даниил Медведев — Хуберт Хуркач: текстовая онлайн-трансляция 1/4 «Мастерса» в Майами
Комментарии

Сегодня, 31 марта, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поборется за выход в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Его соперником в четвертьфинале станет 25-летний поляк Хуберт Хуркач. Поединок начнётся не ранее 20:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Хуберт Хуркач в 1/4 «Мастерса» в Майами.

Ранее в карьере Медведев три раза встречался с Хуркачем в официальных матчах. Счёт личных матчей теннисистов — 2:1 в пользу россиянина. По ходу соревнований в Майами Даниил обыграл британца Энди Маррея (WC), испанца Педро Мартинеса-Портеро и американца Дженсона Бруксби.

Общий призовой фонд соревнований в Майами составил $ 8 584 055. Действующим победителем является именно Хуркач.

«Играет в стиле самого Медведева». Чем опасен для Даниила прошлогодний чемпион Майами? «Играет в стиле самого Медведева». Чем опасен для Даниила прошлогодний чемпион Майами?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022