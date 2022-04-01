Даниил Медведев: со мной Хуркач играет не так, как с другими
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением об игре поляка Хуберта Хуркача. Медведев проиграл Хуркачу со счётом 6:7 (7:9), 3:6 в четвертьфинале турнира в Майами. Счёт в противостоянии теннисистов теперь равный: 2-2.
«Мне надо пересмотреть свои матчи против него. Я никогда не делал этого. Но у меня такое чувство, что, когда я играю с ним, он играет не так, как с другими.
Он не ошибается. Первая подача — 133 мили в час [215 км/ч] прямо в линию. Я смотрел некоторые его матчи, он проигрывал. Он так не играл. Не знаю почему», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
В полуфинале турнира в Майами Хуберт Хуркач сразится с испанцем Карлосом Алькарасом, который в четвертьфинале обыграл серба Миомира Кецмановича.
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