Энен: у Свёнтек есть харизма, она привлекает зрителей

Бывшая первая ракетка мира Жюстин Энен поделилась мнением о польской теннисистке Иге Свёнтек. После того как австралийка Эшли Барти завершила карьеру, Свёнтек станет новой первой ракеткой мира.



«Завершение карьеры Барти — плохая новость для женского тенниса. Она была девушкой, которая принесла в игру креатив, была совершенным игроком. К тому же у неё была стабильность.



Что касается Свёнтек, то у неё есть харизма, она привлекает зрителей. Ей нравится играть на больших аренах. Думаю, что теперь она будет претендовать на победы на крупнейших турнирах.



При этом ей важно выдержать давление. Когда выходишь на корт в качестве первой ракетки мира, чувствуешь его. Нужно быть готовым», — цитирует Энен TennisWorldUSA.

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