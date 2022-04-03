Зверев и Рууд сыграют на турнире в Мюнхене
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Норвежский теннисист Каспер Рууд и немецкий теннисист Александр Зверев попали в число участников турнира ATP в Мюнхене. Турнир серии ATP-250 стартует 25 апреля.
Александр Зверев и Каспер Рууд возглавили турнир как теннисисты с наивысшим рейтингом. Также в соревнованиях примут участие американец Райлли Опелка, казахстанец Александр Бублик и другие.
Каспер Рууд 3 апреля играл в финале турнира в Майами, где уступил испанцу Карлосу Алькарасу Гарфии. Зверев в 1/4 того же турнира уступил в двух сетах Касперу Рууду.
Победителем турнира в Мюнхене в 2021 году стал грузинский теннисист Николоз Басилашвили. Зверев на том турнире остановился в 1/4 финала. Рууд также покинул турнир в 1/4, проиграв будущему победителю.
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