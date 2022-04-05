Линдсей Дэвенпорт отреагировала на то, что 20-летняя Ига Свёнтек стала 1-й ракеткой мира

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американка Линдсей Дэвенпорт прокомментировала то, что 20-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек стала первой ракеткой мира. Свёнтек вышла на первое место после того, как австралийка Эшли Барти, возглавлявшая рейтинг WTA, объявила о завершении карьеры в возрасте 25 лет.

«Насколько сильно они этого хотят? Ига показала нам в последние шесть недель, насколько она хочет быть на вершине женского тенниса», — приводит слова Дэвенпорт пресс-служба WTA.

Напомним, Свёнтек, которая в минувшие выходные завоевала титул на турнире в Майами (США), одержала 17 побед в последних 17 матчах. До этого она выиграла турнир в Индиан-Уэллсе (США).

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