«Никому не говори». П. Макинрой — о встрече с Федерером в кафе перед финалом Уимблдона

Чемпион «Ролан Гаррос» 1989 года в парном разряде, тренер и спортивный комментатор Патрик Макинрой рассказал, как встретил 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», швейцарца Роджера Федерера в кафе. По словам Макинроя, он встретил Федерера во время женского финала одного из прошлых Уимблдонов, причём в мужском финале на следующий день должен был играть сам Роджер.

«Меня не позвали комментировать женский финал, так что после начала матча, когда был сыгран сет, я пошёл в свой номер. По пути были кофейные магазины, и я зашёл в один из них. Там было тихо, так как большинство людей были на матче или смотрели его по ТВ.

Угадайте, кто там сидел? Роджер Федерер. На следующий день он должен был играть в мужском финале! Он просто сидел там и полностью расслаблялся.

Я зашёл, и он сказал мне: никому не говори, я должен был смотреть матч. И я ему: ты тоже никому не говори, и я должен был смотреть матч», — приводит слова Макинроя Tennis World USA.

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