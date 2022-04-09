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Александрова пробилась в полуфинал турнира в Чарльстоне, обыграв полячку Линетт

Александрова пробилась в полуфинал турнира в Чарльстоне, обыграв полячку Линетт
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В Чарльстоне (США) на стадионе «Теннисный центр Фэмили Сёркл. Кредит Ван Стэдиум» состоялся матч 1/4 финала одноимённого турнира серии WTA 500, в котором сошлись 27-летняя россиянка Екатерина Александрова (54-е место рейтинга) и 30-летняя представительница Польши Магда Линетт (64-е место рейтинга).

Встреча завершилась победой Александровой в двух сетах – 6:0, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 3 минуты.

На счету Екатерины пять подач навылет, пять двойных ошибок и 6 из 11 (55%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – ни одного эйса, две двойные ошибки и 1 из 3 (33) удачных брейк-пойнтов.

В полуфинале соперницей Екатерины Александровой станет швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (21-й номер рейтинга).

Чарльстон. 1/4 финала
09 апреля 2022, суббота. 01:05 МСК
Магда Линетт
64
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		2  
6 		6  
         
Екатерина Александрова
54
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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