«Почти одержимость». Тренер рассказал, как Шарапова в детстве хотела победить С. Уильямс

Теннисный тренер Гейб Харамильо рассказал, как российская теннисистка Мария Шарапова, которая впоследствии стала пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема», уже в детстве хотела победить американку Серену Уильямс, которая 23 раза выигрывала ТБШ в женском одиночном разряде. Харамильо был тренером в академии Ника Боллетьери, где занималась Шарапова.
«Это была почти одержимость. Мы были в академии, она ударила по мячу, и я сказал: очень хорошо! Она ответила: нет, с таким ударом я не побью Серену. В каждом своём движении она думала о Серене.
Помню, когда ей было 14, она проиграла Марион Бартоли 0:6, 0:6. Я сказал ей потренировать подачу, чтобы подобного не повторилось. Но она ответила: я тренируюсь не для игры с Бартоли, это для меня ничего не значит. Я тренируюсь, чтобы играть с Сереной Уильямс», — цитирует тренера Tennis World USA, ссылаясь на Punto de Break.
Шарапова победила Уильямс в финале Уимблдона 2004 года, однако в личном противостоянии счёт 20-2 в пользу американки.
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