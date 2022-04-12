Стефанос Циципас разгромил Фабио Фоньини на старте «Мастерса» в Монте-Карло

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас уверенно вышел в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), призовой фонд которого составил € 5 415 410.

В матче второго раунда Циципас (3) разгромил представителя Италии Фабио Фоньини со счётом 6:3, 6:0. Противостояние продлилось 1 час 11 минут. Циципас три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. На счету Фоньини — пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из семи.

За место в четвертьфинале Циципас поборется с победителем матча Лоренцо Сонего (Италия, 16) — Ласло Джере (Сербия).

Циципас – действующий чемпион соревнований. Фоньини выигрывал «Мастерс» в Монте-Карло в 2019 году.