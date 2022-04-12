Стефанос Циципас разгромил Фабио Фоньини на старте «Мастерса» в Монте-Карло
Поделиться
Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас уверенно вышел в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), призовой фонд которого составил € 5 415 410.
В матче второго раунда Циципас (3) разгромил представителя Италии Фабио Фоньини со счётом 6:3, 6:0. Противостояние продлилось 1 час 11 минут. Циципас три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. На счету Фоньини — пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из семи.
За место в четвертьфинале Циципас поборется с победителем матча Лоренцо Сонего (Италия, 16) — Ласло Джере (Сербия).
Циципас – действующий чемпион соревнований. Фоньини выигрывал «Мастерс» в Монте-Карло в 2019 году.
Комментарии
- 12 апреля 2022
-
21:58
-
21:51
-
21:29
-
21:02
-
20:52
-
20:35
-
20:30
-
20:12
-
20:01
-
19:49
-
19:31
-
19:29
-
18:10
-
17:58
-
17:37
-
17:25
-
16:42
-
12:27
-
12:01
-
11:26
-
10:52
-
10:01
-
04:56
-
00:56
-
00:36
-
00:10
- 11 апреля 2022
-
23:25
-
22:47
-
22:24
-
21:26
-
20:55
-
20:29
-
19:42
-
19:32
-
19:22
Партнерский контент