Джокович: из уважения ко всем чемпионам никогда не скажу, кого считаю величайшим в теннисе

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович высказал своё отношение к непрекращающимся спорам касательно того, кто является величайшим теннисистом в истории.

«Мне очень тяжело вести подобную дискуссию. Но думаю, что, когда дело касается тенниса, я испытываю приятные эмоции от того, что люди об этом говорят. Потому что чем больше людей об этом спорят, тем больше разговоров ведётся о теннисе, тем больше от этого пользы нашему виду спорта. Как теннисист я хочу именно этого для него, я хочу, чтобы как можно больше детей занимались теннисом.

Но я никогда не скажу, кого я считаю GOAT в теннисе, я никогда об этом не скажу, я оставлю это другим. В основном я придерживаюсь такой позиции из уважения ко всем великим чемпионам из всех поколений», — приводит слова Джоковича Eurosport со ссылкой на эфир подкаста Ника Кирьоса Good Trouble.