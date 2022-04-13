Фоньини — о матче с Циципасом: коучинг или не коучинг… Это большая проблема! Верно, ATP?

Экс девятая ракетка мира итальянский теннисист Фабио Фоньини оставил послание в социальных сетях после разгромного поражения от грека Стефаноса Циципаса (3) во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Встреча завершилась со счётом 3:6, 0:6. Интересно, что Циципас – действующий чемпион соревнований. Фоньини выигрывал «Мастерс» в Монте-Карло в 2019 году.

«Коучинг или не коучинг… Это большая проблема! Верно, ATP?» — написал 34-летний Фоньини, отметив официальный аккаунт организации.

По ходу матча Фоньини неоднократно жаловался судье на вышке на отца и тренера соперника Апостолоса Циципаса. В прошлом сезоне Стефанос предлагал легализовать коучинг, однако эта идея в туре была воспринята неоднозначно.

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