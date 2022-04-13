Стефанос Циципас объяснил, как ему удалось разгромить Фабио Фоньини в Монте-Карло
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Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, за счёт чего ему удалось победить представителя Италии Фабио Фоньини во втором круге турнира в Монте-Карло (Монако). Циципас победил Фоньини со счётом 6:3, 6:0.
«Всё прошло отлично. Мне удалось выступить на близком к максимальному уровне и дать результат. Как бы то ни было, у меня была возможность продемонстрировать отличный темп и бить по мячу с удобных углов, что принесло мне много очков», — приводит слова греческого спортсмена пресс-служба ATP.
За место в четвертьфинале Циципас поборется с представителем Сербии Ласло Джере.
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