Стефанос Циципас объяснил, как ему удалось разгромить Фабио Фоньини в Монте-Карло

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, за счёт чего ему удалось победить представителя Италии Фабио Фоньини во втором круге турнира в Монте-Карло (Монако). Циципас победил Фоньини со счётом 6:3, 6:0.

«Всё прошло отлично. Мне удалось выступить на близком к максимальному уровне и дать результат. Как бы то ни было, у меня была возможность продемонстрировать отличный темп и бить по мячу с удобных углов, что принесло мне много очков», — приводит слова греческого спортсмена пресс-служба ATP.

За место в четвертьфинале Циципас поборется с представителем Сербии Ласло Джере.

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