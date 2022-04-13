Стало известно место проведения плей-офф Кубка Дэвиса-2022
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Испанский город Малага примет плей-офф Кубка Дэвиса-2022, сообщает пресс-служба соревнований
Групповой этап турнира пройдёт с 14 по 18 сентября в Болонье, Глазго и Гамбурге (четвёртый город, на место которого претендуют 13 участников, определится запланированной на 26 апреля жеребьёвкой).
Плей-офф пройдёт с 21 по 27 сентября в Малаге. В последний раз соревнования проводились здесь в 2003 году, и тогда в финальном матче мужская сборная Австралии со счётом 3:1 обыграла команду Испании.
Действующим победителем турнира является команда России, в декабре обыгравшая сборную Хорватии. Победное очко россиянам принёс 2-й номер мирового рейтинга Даниил Медведев, победивший в двух сетах 22-го номера, хорвата Марина Чилича.
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