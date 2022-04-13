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Карреньо-Буста на отказе Бублика вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло

Карреньо-Буста на отказе Бублика вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло
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Казахстанский теннисист Александр Бублик не сумел выйти в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Бублик снялся по ходу третьего сета матча с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (13). Александр выиграл первый сет со счётом 6:4, на тай-брейке (6:7 (3:7)) проиграл вторую партию, а при счёте 4:3 в пользу испанца отказался от продолжения борьбы.

Таким образом, встреча продлилась 1 час 43 минуты. Бублик 11 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Карреньо-Бусты — 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

Общий призовой фонд турнира составил € 5 415 410. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас.

Монте-Карло. 2-й круг
13 апреля 2022, среда. 16:15 МСК
Пабло Карреньо-Буста
19
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Окончен
1 : 1
Rt
1 2 3
         
4 		7 7 4
6 		6 3 3
         
Александр Бублик
36
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
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