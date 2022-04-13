Карреньо-Буста на отказе Бублика вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло

Казахстанский теннисист Александр Бублик не сумел выйти в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Бублик снялся по ходу третьего сета матча с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (13). Александр выиграл первый сет со счётом 6:4, на тай-брейке (6:7 (3:7)) проиграл вторую партию, а при счёте 4:3 в пользу испанца отказался от продолжения борьбы.

Таким образом, встреча продлилась 1 час 43 минуты. Бублик 11 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Карреньо-Бусты — 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

Общий призовой фонд турнира составил € 5 415 410. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас.