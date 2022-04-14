Димитров прокомментировал победу над Руудом в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло

29-я ракетка мира, болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал победу над седьмым номером мирового рейтинга, норвежцем Каспером Руудом в третьем круге грунтового «Мастерса» в Монте-Карло. Матч завершился победой Димитрова в двух сетах со счётом 6:3, 7:5.
«Несмотря на некоторые отрезки игры, я понимал, что мои решения правильные. Не нужно было ничего усложнять. Я хорошо читал игру, мне это очень помогло. Я принял много его подач и мог агрессивно начинать розыгрыши.
Я очень ждал этого матча. Я знал, что если буду делать то, что мне нужно делать, то у меня всё получится. Каспер отлично играет на любом покрытии. Он доказывает в таком молодом возрасте, и за ним здорово наблюдать. Мне понравился наш матч, и я хотел оценить, на каком я уровне в плане физики и психологии. Я просто играл и получал удовольствие.
На этой неделе всем тяжело из-за смены покрытия. Поэтому стараюсь не давить на себя на тренировках, делать привычные вещи. Пока всё идет хорошо», — цитирует Димитрова официальный сайт ATP.
Федерер показал, как готовится к возвращению в тур
- 14 апреля 2022
-
15:57
-
15:44
-
15:00
-
13:47
-
13:43
-
13:41
-
11:21
-
11:13
-
11:11
-
11:09
-
10:49
-
07:47
-
01:00
-
00:41
- 13 апреля 2022
-
23:35
-
23:13
-
22:29
-
22:07
-
21:43
-
20:54
-
20:33
-
20:12
-
19:43
-
19:32
-
19:25
-
19:04
-
18:23
-
18:08
-
17:51
-
17:34
-
17:18
-
15:50
-
15:45
-
15:44
-
15:15