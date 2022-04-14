Димитров прокомментировал победу над Руудом в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло

29-я ракетка мира, болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал победу над седьмым номером мирового рейтинга, норвежцем Каспером Руудом в третьем круге грунтового «Мастерса» в Монте-Карло. Матч завершился победой Димитрова в двух сетах со счётом 6:3, 7:5.

«Несмотря на некоторые отрезки игры, я понимал, что мои решения правильные. Не нужно было ничего усложнять. Я хорошо читал игру, мне это очень помогло. Я принял много его подач и мог агрессивно начинать розыгрыши.

Я очень ждал этого матча. Я знал, что если буду делать то, что мне нужно делать, то у меня всё получится. Каспер отлично играет на любом покрытии. Он доказывает в таком молодом возрасте, и за ним здорово наблюдать. Мне понравился наш матч, и я хотел оценить, на каком я уровне в плане физики и психологии. Я просто играл и получал удовольствие.

На этой неделе всем тяжело из-за смены покрытия. Поэтому стараюсь не давить на себя на тренировках, делать привычные вещи. Пока всё идет хорошо», — цитирует Димитрова официальный сайт ATP.

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