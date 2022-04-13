Какой камбэк Рублёва! Россиянин разобрался с соперником в Монако, уступая по сетам

Андрей Рублёв сотворил камбэк на старте «Мастерса» в Монако. Уступая по сетам 0:1, россиянин уверенно разобрался с соперником из Австралии и вышел в 3-й круг.

В Монте-Карло стартовал первый в сезоне грунтовый «Мастерс». Турнир ещё толком не набрал ход, а высокорейтинговые игроки уже начали выбывать из сетки. Снялись до начала соревнования Роберто Баутиста-Агут (14-й номер посева), Гаэль Монфис и Кристьян Гарин. В первом круге сошли с дистанции россияне Карен Хачанов и Аслан Карацев. Представители топ-8 турнира пропускали стартовый раунд и начинали борьбу со 2-го круга. И сразу половина из них сложила оружие. Из борьбы выбыли Феликс Оже-Альяссим (6), Кэмерон Норри (7) и чемпион Майами Карлос Алькарас (8). Но главной сенсацией этой стадии соревнований стало неожиданное поражение 1-й ракетки мира Новака Джоковича от испанца с русскими корнями Алехандро Давидович-Фокины.

В парном разряде у россиян дела тоже пошли не лучшим образом. Карен Хачанов и Андрей Рублёв в стартовом поединке подавали на матч при счёте 6:4, 5:4, сражаясь с дуэтом Тим Пюц / Майкл Винус. Но наши парни преимущество не реализовали и проиграли поединок на чемпионском тай-брейке. Аслан Карацев вместе с австралийцем Джоном Пирсом успешно преодолел стартовый барьер, но во втором круге этот дуэт тоже проиграл Пюцу и Винусу. Таким образом, к вечеру среды в обеих сетках остался только один представитель России – прошлогодний финалист Андрей Рублёв (5).

Андрей – один из тех молодых теннисистов, которые отлично чувствуют себя на грунте. Начнём с того, что в 2014 году он выиграл юниорский «Ролан Гаррос». Самый первый титул, который Рублёв завоевал в рамках ATP, тоже был на грунтовом покрытии – Умаг-2017. На взрослом «Ролан Гаррос» Андрей показал пока свой лучший результат на «Шлемах» наряду с Australian Open и US Open – четвертьфинал. Отметим, что, с учётом всех выбывших и проигравших топовых игроков, нижняя половина сетки, в которой оказался Рублёв, получилась более представительной. Здесь и 2-й номер посева Александр Зверев, и прошлогодний чемпион Стефанос Циципас (3) и финалист Майами-2021 Янник Синнер (9).

Соперником Рублёва по второму кругу «Мастерса» в Монте-Карло стал представитель Австралии Алекс де Минор. Несмотря на то что у него есть испанские корни и он много тренируется в этой стране, «грунтовиком» его не назовёшь. 4 из своих титулов ATP он выиграл на харде и ещё один – на траве. Теннисисты почти ровесники – де Минор младше россиянина всего на 4 месяца. Любопытно, что за две предыдущие очные встречи на взрослом уровне Алекс выиграл оба поединка. Но все были на харде – в Вашингтоне и в Милане-U21 – 2018.

Матч для Рублёва начался катастрофически. Россиянин нервничал, не попадал в корт, злился на себя и сразу упустил два своих гейма – 0:4. Однако затем ситуация выровнялась. Андрей наладил свою подачу, но всё же сет был упущен – 2:6 за 32 минуты. Отдадим должное Рублёву – после такого фиаско в стартовом сете он на удивление собрался, не дал волю эмоциям, а стал планомерно собирать очки. Практически за те же 33 минуты он разгромил соперника во втором сете – 6:1. Но на этом россиянин не успокоился, продолжил давить австралийца темпом и мощными выстрелами по углам. Тот ушёл в глухую оборону, но это его в итоге не спасло. 2:6, 6:1, 6:4 за 2 часа 4 минуты. Потрясающий камбэк Рублёва на фоне всех остальных поражений россиян в Монако!

Вот так прошлогодний финалист Монте-Карло Андрей Рублёв начал защиту своих очков с камбэка. В 3-м круге в четверг ему играть с Янником Синнером из Италии.