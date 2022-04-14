Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло

Немецкий теннисист Александр Зверев пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В матче третьего круга Зверев обыграл испанца Пабло-Карреньо Бусту. Встреча закончилась со счётом 6:2, 7:5.
Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты. Третья ракетка мира Зверев выполнил восемь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 12. Его соперник, занимающий 19-е место в рейтинге ATP, ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести.
Пока соперник Зверева по четвертьфиналу неизвестен. Он сыграет с победителем матча Андрей Рублёв (Россия) — Янник Синнер (Италия).
Общий призовой фонд турнира составляет € 5 415 410. Действующим чемпионом «Мастерса» является Стефанос Циципас.
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