Мария Шарапова показала, в каком месте отмечает Пасху и день рождения. Фото

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова выложила свежее фото в соцсетях. Спортсменка, которой завтра, 19 апреля, исполнится 35 лет, показала снимок с отдыха.

«Пасха. И перед днём рождения. Отдых», — подписала она фото.

Фото: из личного архива марии шараповой

Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая 5 трофеев на «Шлемах» и один триумф на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также Мария — обладательница Кубка Федерации (2008) и финалистка турнира (2015), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалистка двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

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