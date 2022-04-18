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Екатерина Александрова на двух тай-брейках вышла во 2-й круг турнира в Штутгарте

Екатерина Александрова на двух тай-брейках вышла во 2-й круг турнира в Штутгарте
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Российская теннисистка Екатерина Александрова успешно стартовала на турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

В матче первого круга Александрова обыграла представительницу Китая Чжан Шуай со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6). Встреча продлилась 1 час 50 минут. Александрова 8 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 9. На счету Шуай — 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

Во втором раунде Александрова сразится с победительницей встречи Анетт Контавейт (Эстония, 5) – Анжелика Кербер (Германия).

Призовой фонд соревнований в Штутгарте составил $ 703 580. Их действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру по ходу текущего сезона.

Штутгарт. 1-й круг
18 апреля 2022, понедельник. 18:10 МСК
Чжан Шуай
40
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 6  
7 7 		7 8  
         
Екатерина Александрова
39
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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