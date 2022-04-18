Екатерина Александрова на двух тай-брейках вышла во 2-й круг турнира в Штутгарте
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Российская теннисистка Екатерина Александрова успешно стартовала на турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).
В матче первого круга Александрова обыграла представительницу Китая Чжан Шуай со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6). Встреча продлилась 1 час 50 минут. Александрова 8 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 9. На счету Шуай — 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.
Во втором раунде Александрова сразится с победительницей встречи Анетт Контавейт (Эстония, 5) – Анжелика Кербер (Германия).
Призовой фонд соревнований в Штутгарте составил $ 703 580. Их действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру по ходу текущего сезона.
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