Соболенко обыграла чемпионку US Open Андрееску во втором круге турнира в Штутгарте
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал грунтового турнира в Штутгарте (Германия). В матче второго круга она одолела чемпионку US Open Бьянку Андрееску из Канады.
Встреча закончилась со счётом 6:1, 3:6, 6:2. Соперницы провели на корте 1 час 53 минуты.
Четвёртая ракетка мира Соболенко пять раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Её соперница, занимающая 121-е место в рейтинге WTA, трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести.
Следующей соперницей Соболенко станет победительница матча Анетт (Эстония) — Екатерина Александрова (Россия).
Призовой фонд турнира в Штутгарте превышает $ 700 тыс.
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