Соболенко обыграла чемпионку US Open Андрееску во втором круге турнира в Штутгарте

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал грунтового турнира в Штутгарте (Германия). В матче второго круга она одолела чемпионку US Open Бьянку Андрееску из Канады.



Встреча закончилась со счётом 6:1, 3:6, 6:2. Соперницы провели на корте 1 час 53 минуты.



Четвёртая ракетка мира Соболенко пять раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Её соперница, занимающая 121-е место в рейтинге WTA, трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести.



Следующей соперницей Соболенко станет победительница матча Анетт (Эстония) — Екатерина Александрова (Россия).

Призовой фонд турнира в Штутгарте превышает $ 700 тыс.