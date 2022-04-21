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Соболенко обыграла чемпионку US Open Андрееску во втором круге турнира в Штутгарте

Соболенко обыграла чемпионку US Open Андрееску во втором круге турнира в Штутгарте
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал грунтового турнира в Штутгарте (Германия). В матче второго круга она одолела чемпионку US Open Бьянку Андрееску из Канады.

Встреча закончилась со счётом 6:1, 3:6, 6:2. Соперницы провели на корте 1 час 53 минуты.

Четвёртая ракетка мира Соболенко пять раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Её соперница, занимающая 121-е место в рейтинге WTA, трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести.

Следующей соперницей Соболенко станет победительница матча Анетт (Эстония) — Екатерина Александрова (Россия).

Призовой фонд турнира в Штутгарте превышает $ 700 тыс.

Штутгарт. 2-й круг
21 апреля 2022, четверг. 16:25 МСК
Бьянка Андрееску
121
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 2
6 		3 6
         
Арина Соболенко
4
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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