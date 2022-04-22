Ольховский назвал Рублёва фаворитом в полуфинале с Фоньини на турнире в Белграде

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выход россиянина Андрея Рублёва в полуфинал турнира категории ATP-250 в Белграде. Там восьмая ракетка мира сыграет с итальянцем Фабио Фоньини.

«Отдаю предпочтение Рублёву в скорости в первую очередь. Но Фоньини может доставить проблемы. Не знаю, насколько он готов к тем скоростям, на которых сейчас играет Андрей. Андрей выглядит фаворитом в любом случае», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сегодня, 22 апреля, Рублёв одержал победу в четвертьфинальном матче турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия). Его соперником был представитель Японии Таро Дэниэл, занимающий 104-е место в рейтинге ATP. Рублёв уверенно победил в двух сетах со счётом 6:3, 6:3.

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