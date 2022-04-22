Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко оценил соперника Андрея Рублёва в полуфинале турнира в Белграде. Им станет итальянец Фабио Фоньини.

«Что касается Фоньини, то он известен своей артистичностью. Этот теннисист может сыграть блестяще, а может развалиться. Непростой соперник с той точки зрения, что если у него всё получается, то Фоньини — артист. А против любого артиста, если он в форме, играть тяжело. На земле по идее Фоньини играет здорово. Это не лёгкий соперник для Андрея. Фоньини играет разнообразно. Противоположный стилю тенниса по отношению к Рублёву», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, сегодня, 22 апреля, Рублёв одержал победу в четвертьфинальном матче турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия). Его соперником был представитель Японии Таро Дэниэл, занимающий 104-е место в рейтинге ATP. Рублёв уверенно победил в двух сетах со счётом 6:3, 6:3.