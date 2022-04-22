Карреньо-Буста одержал волевую победу над Руудом в 1/4 финала турнира в Барселоне

В Барселоне (Испания) на стадионе «Королевский теннисный клуб Барселоны 1899» состоялся четвертьфинальный матч грунтового турнира категории ATP-500, в котором сошлись испанец Пабло Карреньо-Буста и норвежец Каспер Рууд.

Встреча завершилась победой Карреньо-Бусты в трёх сетах со счётом 4:6, 7:6 (10:8), 6:3. Продолжительность матча составила 3 часа 2 минуты.

На счету Карреньо-Бусты — один эйс, две двойные ошибки и два брейка при восьми брейк-пойнтах. У Рууда – девять подач навылет, четыре ошибки на подаче и лишь два реализованных брейк-пойнта из четырнадцати.

В полуфинале турнира в Барселоне Карреньо-Буста встретится с победителем пары Диего Шварцман (Аргентина) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Общий призовой фонд турнира составил $ 2 895 532. Действующим победителем является испанец Рафаэль Надаль, который в этом году пропускает соревнования из-за травмы.