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Карреньо-Буста одержал волевую победу над Руудом в 1/4 финала турнира в Барселоне

Карреньо-Буста одержал волевую победу над Руудом в 1/4 финала турнира в Барселоне
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В Барселоне (Испания) на стадионе «Королевский теннисный клуб Барселоны 1899» состоялся четвертьфинальный матч грунтового турнира категории ATP-500, в котором сошлись испанец Пабло Карреньо-Буста и норвежец Каспер Рууд.

Встреча завершилась победой Карреньо-Бусты в трёх сетах со счётом 4:6, 7:6 (10:8), 6:3. Продолжительность матча составила 3 часа 2 минуты.

На счету Карреньо-Бусты — один эйс, две двойные ошибки и два брейка при восьми брейк-пойнтах. У Рууда – девять подач навылет, четыре ошибки на подаче и лишь два реализованных брейк-пойнта из четырнадцати.

В полуфинале турнира в Барселоне Карреньо-Буста встретится с победителем пары Диего Шварцман (Аргентина) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Общий призовой фонд турнира составил $ 2 895 532. Действующим победителем является испанец Рафаэль Надаль, который в этом году пропускает соревнования из-за травмы.

Барселона. 1/4 финала
22 апреля 2022, пятница. 18:05 МСК
Пабло Карреньо-Буста
19
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 10 6
6 		6 8 3
         
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
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